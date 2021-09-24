Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'i kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in, Lübnan'la ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve gaz arama çalışmalarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmelerine telekonferans yöntemiyle katılan Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditlerinin devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in ülkenin güneyindeki tartışmalı deniz alanında başlattığı petrol ve gaz arama çalışmalarına işaret eden Avn, ülkesinin uluslararası hukuka uygun olarak ülkenin güneyindeki su sınırının belirlenmesi için İsrail ile dolaylı müzakereleri sürdürmeyi istediklerini aktardı.

Avn, bu noktada Lübnan'ın hakkından vazgeçmeyeceğini ve herhangi bir pazarlığı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Yeni hükümetin, reformları uygulamak ve yolsuzlukla mücadele etmekten yana olduğuna işaret eden Avn, ayrıca sığınmacılar konusunda ülkesinin yükünün hafifletilmesi ve sığınmacıların ülkelerine güvenli dönüşlerinin sağlanması için uluslararası toplumdan yardım talebinde bulundu.

Amerikan Halliburton şirketi 14 Eylül'de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki tartışmalı bölgedeki Kariş sahasında gaz ve petrol arama ihalesini kazandığını duyurmuştu.

Lübnan-İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.