Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığı tahmin ediliyor

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamayla ilgili İspanya Kralı 6. Felipe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avn, görüşmede ülkesinin başkentinde yaşanan patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığının tahmin edildiğini söyledi.

İspanyol Kral 6. Felipe ise ülkesinin bu zor dönemde Lübnan ile dayanışma içinde olduğuna vurgu yaptı.

Patlamada binlerce bina ve araç hasar gördü

Öte yandan Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü İç Güvenlik Biriminden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın yaşandığı 4 Ağustos'tan itibaren hasar tespit çalışmalarına başladıkları belirtildi.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü tespitinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, hasar tespit çalışmalarının hala devam ettiği kaydedildi.

Bu süre zarfında hırsızlık olaylarına karşı özel mülklerin korumaya alındığına dikkat çekilen açıklamada, bugüne kadar hırsızlık şüphesiyle 40 civarında kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu patlamada hayatını kaybetmiş ancak kimliği belirlenemeyenler ile kayıpların kimliklerini tespit etmek için uzman bir ekibin kurulduğuna işaret edildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Lübnan sağlık makamlarının resmi açıklamalarına göre, 171 kişi hayatını kaybetmiş ve 30-40 kişinin kaybolmuştu. Yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı mevcut.

Lübnan resmi makamları patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 00:19