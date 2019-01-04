Lübnan cumhurbaşkanı: İç soğuk savaşı bitirin

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun bugün yaptığı açıklamada çelişkili siyasi seçimlerin hâlâ hükümetin oluşumunu engellediğini ve artık iç soğuk savaşların bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Aoun, “Çelişkili siyasi seçimler hala hükümetin oluşumunu engelliyor. Lübnan'daki sıcak savaşlar döneminde güvenlik ve istikrarı koruduk, bu nedenle bu soğuk iç savaşlardaki bu başarıları boşa harcamak kabul edilemez ”dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, “hükümetin kurulmasından sonra ceza yasasında yapılacak değişikliklerin görüşüleceğini” belirterek adli kararları hızlandırmaya çağırdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net