Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan, laik devlet çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Lübnan sistemini iyileştirmeye, düzeltmeye ve değiştirmeye ihtiyaç var. Lübnan'ın işlerini yürütürken vatandaşlığa ve devletin sivil doğasına dayalı yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var."

"Lübnan'ı sivil bir devlet ilan etmeye çağırıyorum ve uygun anayasa değişikliklerine ulaşmak için manevi ve siyasi liderleri bir araya getiren diyalog çağrısında bulunmaya söz veriyorum."

"Mevcut mezhep sistemi artık geçerli değil ve herhangi bir ilerleme veya reformun önünde bir engel haline geldi."

Aoun ülke için "yeni bir formül veya yeni bir anlaşma" arama zamanının geldiğini söyledi.

"Taef Anlaşması, her noktada ortaya çıkan zayıf noktaların yanı sıra güçlü noktalara da sahiptir."

"Maalesef geçen yıl, benzeri görülmemiş krizler ve felaketlerle dolu geçti ve hiçbir umut ışığı görmedi, ancak bu umut hala devam ediyor - ülkemizin yeniden yükselmesine izin veren gerçek değişim için umut."

Kaynak naharnet