Lübnan Cumhurbaşkanından dolar tepkisi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ve 2 Mart'tan beri devam eden protestoları ele almak üzere başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra Maliye, Savunma, İçişleri Bakanları ve güvenlik yetkililerin katılımıyla bir toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, toplantıda Lübnan'ın mali konumu ve ulusal parasını hedef alan yabancı elektronik platformlar olduğuna dair verilere işaret ederek, emniyetin ülkeye yönelik planları ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

Yolları trafiğe kapatma eylemleriyle vatandaşın ulaşım haklarının ihlal edildiğini dile getiren Avn, yaşananların ifade özgürlüğünü ötesinde "yıkım, fitne ve devlete hakaret" içerdiğini belirtti, güvenlik güçlerinin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti.

Hiçbir gerekçesi olmadığı halde doların hızlı yükseldiğini söyleyen Avn, "Lübnanlıların ekmeğiyle oynayanlara karşı ciddi ve hızlı adımlar kaçınılmazdır." diye konuştu.

Başbakan Diyab da ülkedeki durumun tehlikenin de ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Döviz kurunu kontrol eden bazı platformlar, mali değil siyasidirler." dedi.

Lübnan'ı patlamaya doğru sürüklemek isteyenlerin olduğunu savunan Diyab, ülkenin kaderiyle oynayanların önünü kesmeleri gerektiğini dile getirdi.

Alınan kararlar

Toplantıda bazı kararların da alındığı bilgisi verilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, ülkenin para politikalarını ihlal eden döviz büroları hakkında işlem yapılması için emniyetin görevlendirildiği belirtildi.

Karaborsada doları yükselten yasa dışı elektronik platformların kapatılması için yargıya yetki verildiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşın temel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla ticaret, sanayi ve sağlık sektörlerinin dışında dövizin kullanılmaması için ilgili bakanlıklara talimat verileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmelerine yardımcı olmaları için donör ülkeleri teşvik etme yönündeki çalışmalarını hızlandırmakla görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca ordu ve emniyet güçlerinden de protestocular tarafından yolların trafiğe kapatılmasına müsaade edilmemesi talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla bir ABD dolarının 10 bin 300 Lübnan lirası üzerinden işlem gördüğü ülkede, 2 Mart'tan beri yolları trafiğe kesme eylemleri düzenleniyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

AA