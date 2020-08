Lübnan'da 160 yıldır bitmeyen travma

Lübnan'da son 160 yıl içerisinde yaşayan her nesil travma yaşadı ve her yenidoğan eski yaraların izlerini taşıyordu. Uzun trajediler listesi boyunca, salı günkü patlamadan 1860’lara kadar her bir önemli olayı birbirine bağlayan ortak bir nokta var: En tepede, yaygın yolsuzluk iddialarıyla hüküm süren suçlular.