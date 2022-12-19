banner39

Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden kaçtı

Bekaa Vadisi'ndeki Cub Cenin Cezaevi'nde tutulan 26 mahkum, sabaha karşı havalandırma boşluğundan firar etti.

Ortadoğu 19.12.2022, 11:25
Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden kaçtı

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan bir cezaevinden 26 hükümlünün kaçtığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bekaa Vadisi'ndeki Cub Cenin Cezaevi'nde tutulan 26 mahkum, sabaha karşı havalandırma boşluğundan firar etti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda şu ana kadar 1 mahkum yakalandı.

Haberde, firar eden mahkumların çoğunun mal ve silah kaçakçılığından hapis yattığı belirtildi.

#Lübnan #firar
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?