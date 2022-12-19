Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden kaçtı
Bekaa Vadisi'ndeki Cub Cenin Cezaevi'nde tutulan 26 mahkum, sabaha karşı havalandırma boşluğundan firar etti.
Ortadoğu 19.12.2022, 11:25
Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan bir cezaevinden 26 hükümlünün kaçtığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bekaa Vadisi'ndeki Cub Cenin Cezaevi'nde tutulan 26 mahkum, sabaha karşı havalandırma boşluğundan firar etti.
Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda şu ana kadar 1 mahkum yakalandı.
Haberde, firar eden mahkumların çoğunun mal ve silah kaçakçılığından hapis yattığı belirtildi.
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