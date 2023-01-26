Lübnan'da Adalet Bakanlığı önünde protesto

Onlarca kişi, Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın dün açıkladığı, "istisnasız bir şekilde" liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması kararını kınamak ve soruşturmayı yürüten yargıç Tarık Bitar'a destek için Adalet Bakanlığı binasının önünde bir araya geldi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, soruşturmanın Lübnan mahkemelerinde değil adaletin yerini bulması için uluslararası mahkemelere taşınması talebinde bulundu.

AA muhabirine konuşan ve patlamada oğlunu kaybeden Ahmed Kadan, "Lübnan'daki yargıçlar ve yargı bağımsız değil. Yargımız suçluları yargılamak yerine onları serbest bıraktı. Bu yüzden dosyanın uluslararası mahkemeye taşınmasını istiyoruz." dedi.

Soruşturma dosyasından el çektirilen ve tüm yetkileri alınan yargıç Bitar'a destek için eyleme katılan Iyad İtani, "Bitar, şerefli, onurlu bir yargıçtır. Eli kanlı olanlardan hesap sormaya çalışıyor. Dosyanın siyasi bir mesele haline gelmesine karşıyız." diye konuştu.

Konuşmasında Hizbullah'ı işaret eden İtani, "Maalesef elinde silah bulunduran partinin sözünün dışına kimse çıkmıyor ve tüm siyasi partiler ona mahkum." ifadelerini kullandı.

Göstericiler bakanlığa girmeye çalıştı

Bakanlık binası önünde bekleyen bir grup gösterici de girişteki demir kapının zincirini kırarak Bakanlık binasına girmeye çalıştı.

Göstericilerin baskın girişimi, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile sonuçlandı. Göstericiler ve emniyet güçleri arasında arbede yaşanırken, her iki taraftan da hafif şekilde yaralananlar oldu.

Eylemcilerin, Adalet Bakanlığı önündeki bekleyişi sürerken, polisin yanı sıra askerler de Bakanlık önüne intikal etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Soruşturma süreci ve siyasi tartışmalar

Patlamayla ilgili soruşturma süreci Lübnan'da siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen ilk yargıç Fadi Savvan, eski Başbakan Hassan Diyab ile 3 eski bakanı olayda "ihmali ve kusuru bulunmakla" suçlamasının ardından görevden alınmış ve yerine Tarık Bitar atanmıştı.

Ancak yargıç Bitar da Savvan gibi siyasilere yönelik kararlarından sonra hedef haline gelmişti.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, Aralık 2021'de, Bitar'ın "soruşturmayı siyasileştirdiği" iddiasıyla görevden alınması talebiyle dava açmıştı.

Bunun üzerine Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma sürecini askıya almıştı.

Lübnan basınında 23 Ocak'ta yer alan haberlerde ise hakkındaki şikayetlerin üzerinden yasal sürenin geçmesi ve herhangi bir sonuca varılmaması üzerine Bitar'ın yeniden soruşturmaya başladığı belirtilmişti.

Bitar, 13 aylık aradan sonra tekrar başladığı soruşturma kapsamında, "cinayet, kundaklama ve sabotaj" gibi suçlamalardan dolayı Başsavcı Uvaydat ve 3 hakimin ismini daha iddianameye eklemişti.

Uvaydat, dün yaptığı açıklamada, Bitar'ın dosyadan el çektirildiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tüm yetkilerinin alındığını duyurmuştu.

Bitar ise hakkında iddianame hazırlanana kadar dosyayı inceleyerek görevine devam edeceğini ifade etmişti.

Uvaydat ayrıca "istisnasız bir şekilde" liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması ve söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.