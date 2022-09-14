Lübnan'da bankadan paralarını çekemeyen göstericiler, bankayı bastı

Başkent Beyrut’un Sodeco bölgesinde bir araya gelen banka mağduru onlarca kişi, paralarının bulunduğu özel bir banka önünde eylem yaptı.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, bir süre gösteri yapan eylemciler daha sonra bankaya girip, gişelerde bulunan görevlilere saldırdı.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bankaya giren göstericiler bir süre sonra veznelerden bir miktar para aldıktan sonra olay bölgesinden uzaklaştı. Banka ve çevresi ise güvenlik güçlerince ablukaya alındı.

Eylemin ardından kapatılan banka şubesi ve önündeki ATM'de hasar meydana geldiği görüldü.

Öte yandan bazı göstericiler, ellerindeki pankartlarla bölgede eyleme devam ediyor.

Burada gazetecilere konuşan bir eylemci, "Banka 3 yıldır paramızı rehin aldı. Kız kardeşim kanser hastası ve onun için paraya ihtiyacım var. 3 yıldır paralarımızın ödenmesini bekliyoruz." dedi.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, bankadaki parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.