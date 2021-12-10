Lübnan'da büyük patlama
Lübnan’da Sur şehrinde bulunan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Ortadoğu 10.12.2021, 23:23 10.12.2021, 23:41
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.
Olayda yaralananların olduğu belirtildi.
Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.
Kaynak: AA
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