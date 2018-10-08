Lübnan'da Dürziler taleplerinden vazgeçebilir

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, yeni hükümetin kuruluşunu hızlandırmak için bazı bakanlıklardan feragat etme imkanı bulunduğunu ve anlaşma yoluna gidilebileceğini söyledi.

Canbolat resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıttan saraylar yaptığımız yetti artık. İçinde bulunduğumuz koşullar bu rahatlığa izin vermiyor. Borç sayacı, yolsuzluk ve rastgele harcamalar yüzünden her dakika artıyor. Bizi kurtaracak kimse ya da bir toplantı yok mu?" ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin kuruluşunu hızlandırmak için bazı bakanlıklardan feragat edebilecekleri sinyalini veren Dürzi lider Canbolat, anlaşmanın zorunlu olduğunu ve vatan için feragatte bulunmanın utanılacak bir şey olmadığını kaydetti.

Partisinin bakanlık taleplerinde (3 bakanlık) ısrarcı bir tavra sahip olan Canbolat son dönemde bu konuda esneklik göstermiş ancak istedikleri bakanlık sayısına ilişkin bilgi vermemişti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta-10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.

Ülke ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, vatan için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net