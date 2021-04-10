banner39

Lübnan'da geçiş yönetimi için gösteri

Şehitler Meydanı'nda toplanan Lübnanlılar, sloganlar atarak Hükümet Sarayı önündeki Riyad Sulh Meydanı'na doğru yürüdü.

Ortadoğu 10.04.2021, 16:57
Lübnan'da geçiş yönetimi için gösteri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan kalabalık, ekonomik krize rağmen aylardan beri hükümet kurma konusunda anlaşamayan siyasi güçleri protesto ederek "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle gösteri düzenledi.

Başkentin göbeğinde yer alan Şehitler Meydanı'nda "öfke günü" sloganıyla toplanan onlarca vatandaş, Hükümet Sarayı (Başbakanlık) önündeki Riyad Sulh Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı.

AA

banner53
#Lübnan
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak