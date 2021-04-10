Lübnan'da geçiş yönetimi için gösteri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan kalabalık, ekonomik krize rağmen aylardan beri hükümet kurma konusunda anlaşamayan siyasi güçleri protesto ederek "geçiş hükümeti kurulması" talebiyle gösteri düzenledi.

Başkentin göbeğinde yer alan Şehitler Meydanı'nda "öfke günü" sloganıyla toplanan onlarca vatandaş, Hükümet Sarayı (Başbakanlık) önündeki Riyad Sulh Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı.

AA