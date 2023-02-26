Lübnan'da, Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde kurbanlar için adalet istendi

Katliamın 31. yılı dolayısıyla Akkar vilayetindeki Türkmenlerin yaşadığı Kavaşra köyündeki Karabağ Zaferi Şehitleri Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Anıtın önüne, Hocalı Katliamı'nda katledilenlerin sayısına atfen mumlarla "613" yazılıp "Hocalı için Adalet" ifadelerinin olduğu pankart ve çelenk konuldu. Katliam kurbanları için saygı duruşunda bulunulup, ruhlarına Fatiha ve dualar okundu.

Katliamın kınandığı törende, Türkmenler adına okunan ortak açıklamada, Lübnanlı Türkmenlerin daima Azerbaycan'ın yanında olduğu ve dayanışma içerisinde kalacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Türkmenlerin dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı olup mazlumun yanında yer aldığı, Hocalı'nın da açık bir zulüm olduğu kaydedildi.