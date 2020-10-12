Lübnan'da hükümet kurulamıyor! Cumhurbaşkanı Avn, bir kez daha çağrı yaptı

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, teknokratlardan oluşacak yeni hükümetin kurulması süreci kapsamında eski Başbakan Saad el-Hariri'yi kabul etti.

Ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek teknokratlar kabinesinin oluşturulmasını öngören Fransız girişimine bağlı kalınması gerektiğini savunan Avn, Lübnan'ın kötüleşen ekonomik krize daha fazla dayanamayacağını vurgulayarak, yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı.

Sünni Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Hariri ise görüşmenin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimini canlandırmak için harekete geçtiğini söyledi.

Lübnan'daki ekonomik krizden kurtulma ve Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkımın yeniden imarı için söz konusu girişimi tek çözüm yolu olarak gösteren Hariri, birkaç ay içinde reformları hayata geçirecek teknokratlar hükümetini kurmaları gerektiğini ifade etti.

Hariri, siyasi çekişmelerle kaybedecek zamanları olmadığını dile getirerek, ülkedeki siyasi liderlerin Fransız girişimine bağlı kaldıklarını teyit etmek üzere temaslarda bulunacağına işaret etti.

Macron'un girişimi sonuç vermemişti

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu patlamanın ardından Lübnan'daki mevcut durumdan istifade etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda, 31 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

Edib, 26 Eylül'de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat yok artık." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: AA