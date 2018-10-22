Lübnan'da hükümet taraflar arasında düğümlendi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkede Mayıs ayında yapılan seçimlerden bu yana çözülemeyen hükümet kurma sorununu aşmak üzere olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin "çok yakında" kurulacağını açıklamıştı. Avn’a ek olarak bir hükümet kaynağı da taraflar arasında hafta sonunda anlaşmaya varılacağını belirtmişti.

Ancak bugün Lübnan basınında yer alan haberlere göre hükümet kurma konusunda sorunların devam ettiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri, “Hükümetin kurulması için görüşmeler devam ediyor. Önerilere açığız bu nedenle sorunun çözümü imkansız değil” açıklamalarında bulundu.

Lübnan, gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 150'ye ulaşması nedeniyle dünyanın en borçlu hükümetlerinden biri olarak gösteriliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yılın başlarında Beyrut'un mali reformları acilen yerine getirmesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

LÜBNAN'DA SİYASİ BELİRSİZLİK

Lübnan’daki siyasi belirsizlik beş aydır sürüyor. Hariri daha öncede hükümetin kurulmasına ilişkin iyimser bir tablo çizmişti. Ancak farklı dini ve mezhepsel gruplar arasındaki çekişmenin ülkedeki siyasi ve ekonomik kaosu derinleştirdiği ifade ediliyor.

Lübnan’da hükümet kurulamamasının önündeki en büyük engelin toplumun farklı renklerini temsil eden siyasi aktörlerin, verilen bakanlıklara itirazı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 15:26