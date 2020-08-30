Lübnan'da hükümeti kurma görevi için Büyükelçi Mustafa Edib önerildi. Mustafa Edib kimdir?

Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevinin, ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'e verilmesi önerisinde bulunuldu.

Sünni eski başbakanlardan Fuad Sinyora, Temam Selam, Necib Mikati ve Saad el-Hariri, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Hariri'nin evinde gerçekleşen görüşmede hazırlanan ortak yazılı açıklama Fuad Sinyora tarafından okundu.

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'in hükümeti kurma görevini üstlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Sinyora, parlamentodaki siyasi grupların salt çoğunluğuyla Edib'in bu görevi almasını temenni ettiklerini ifade etti.

Sinyora, hükümetin ivedilikle kurulması ve eylem planının hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Eski başbakanların, Lübnan'ı kurtarmaya yönelik ulusal siyasi çalışmaya odaklandığını dile getiren Sinyora, böylece patlama sonucu yıkım meydana gelen Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve ekonomik krize karşı reformları hayata geçirme fırsatı bulabileceklerini belirtti.

Öte yandan yerel basında, Meclis'te Şiileri temsil eden Hizbullah ve Emel Hareketi ile siyasi müttefikleri olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nin de yarın Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yürütülecek istişare görüşmelerinde Mustafa Edib'i destekleyeceği haberleri yer aldı.

- Mustafa Edib kimdir?

Hukuk ve siyaset bilimlerinde doktora yapan Mustafa Edib, 2000 yılında Lübnan Üniversitesinde akademisyen olarak göreve başladı.

Mustafa Edib, 2000 yılında eski Başbakan Necib Mikati'nin danışmanı oldu ve bu görevi, diplomatik temsilci olarak atandığı 2013 yılına kadar sürdürdü.

Lübnan ve Fransa'daki çeşitli üniversitelerde uluslararası hukuk alanında akademisyenlik yapan Edib, 18 Temmuz 2013'ten beri Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Beyrut'ta gerçekleştireceği ziyaret öncesi hükümeti kurma çalışmalarına hız vermiş durumda.