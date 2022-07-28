Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, liman patlamasının 2'nci yıl dönümü öncesi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Lübnan Başbakanı, trajik liman patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla dayanışma amacıyla 4 Ağustos'u ülke genelinde ulusal tatil ilan ettiklerini belirtti.

200 kişi hayatını kaybetmişti

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.