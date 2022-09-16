Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler bankayı bastı

Beyrut'un Tarik Cedid bölgesindeki özel bir bankaya gelen ve isminin Abd Subra olduğu öğrenilen bir Lübnanlının, dondurulan hesabındaki parasını çekmek istediği ancak parasını alamayınca eylem başlattığı öğrenildi.

Bankanın kapılarını kapatan ve içeriye kimsenin girişine izin vermeyen Subra'ya daha sonra dışarıdan gelen başka bir banka mağduru daha katıldı.

Banka önünde toplanan onlarca Lübnanlı ise alkışlar ve tezahüratlarla Subra ve diğer şahsa destek veriyor.

Banka ve çevresinde herhangi bir güvenlik görevlisinin olmaması ise dikkati çekiyor.

Şahısların banka içerisindeki eylemi de halen devam ediyor.

Bankalar 3 gün kapalı olacak

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, bir hafta içerisinde bankalara yapılan üst üste baskınlar nedeniyle gelecek hafta 3 gün bankaların kapalı olacağı belirtildi.

Sabah saatlerinde Sayda kentine bağlı Gaziye ilçesinde bir banka şubesine gelen baba ve oğul, dondurulan hesaplarındaki parayı çekebilmek için tabancayla bankadaki görevlileri tehdit etmiş ardından hesabından 19 bin 200 dolar çektikten sonra güvenlik görevlilerine teslim olmuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, Beyrut'ta 11 Ağustos’ta da bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, hesabındaki parayı çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık bir meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.