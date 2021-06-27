Lübnan'da protestocular siyasilerin evlerine ve banka şubelerine yürüdü

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla 1 ABD doları, 18 bin Lübnan lirası üzerinden işlem gördü.

Mali ve ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan sonra karaborsada dolar karşısında hızla değer kaybeden yerel para biriminin 18 bin liradan işlem görmesi başkent Beyrut'un yanı sıra kuzey, güney ve doğudaki kentlerde tepkiyle karşılandı.

Gündüz saatlerinde ülkenin çeşitli bölgelerinde çöp konteynerleri ve ateşe verilen lastiklerle trafiğe kapatılan yollar, ordunun müdahalesiyle kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Lübnan'da yoksulluk ve işsizliğin en yoğun olduğu kuzeydeki Trablusşam kentinin farklı bölgelerinde eylemler düzenleyen göstericiler, kentteki bazı milletvekilleri ile Merkez Bankası şubesinin önüne yürüdü.

Görgü tanıkları, kentteki bir milletvekilinin evi önünde düzenlenen gösteride ateş açılması sonucu yaralananlardan birinin durumun ağır olduğunu aktardı.

Kentteki Merkez Bankası şubesine bahçesine giren göstericiler, Lübnan ordusunun aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde binaya yaklaşamadı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Trablusşam'daki bazı banka şubelerinin camları kırıldı.

Görgü tanıkları ayrıca, Tramblusşam kentinde eylemlerde 2 el bombasının atılması sonucu 2 askerin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan başkent Beyrut'ta toplanan bir grup protestocu da Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name'nin evi önünde sloganlar attı.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nedeniyle karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.