Lübnan'da saat krizi eksikti o da oldu

Lübnan'da hükümetin kış saati uygulamasını 1 ay uzatması, ülkede tartışmalara neden oldu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada yaz saati uygulamasına 20 Nisan'da geçileceğini duyurmuştu. Mikati, kış saat uygulamasının 1 ay uzatılması kararının 'mezhepsel bir yöne çekilmesinden üzüntü duyduğunu' belirterek, gerekçenin tamamen 'idari' olduğunu bildirdi.

Mikati, uzatma kararının uygulanmasının ardından Hıristiyanlardan gelen tepkilere yanıt verdi. Kış saati uygulamasının 26 Mart yerine 20 Nisan'a kadar uzatılması kararının mezhepsel bir yöne çekilmesinden üzüntü duyduğunu kaydeden Mikati, "Tamamen idari olan karar, diğer gruplara zarar vermeden bir grup vatandaşı rahatlatmayı amaçlıyordu" ifadelerini kullandı.

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai ile görüştüğünü dile getiren Mikati, "Kararın alınmasını gerektiren sebepleri ve Lübnanlı herhangi bir unsuru rencide edecek herhangi bir mülahaza ile ilgisi olmadığını anlattım" dedi.

Sünni olan Mikati, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasına, 20 Nisan'da geçileceğini duyurmuştu. Hükümet, gün ışından daha fazla faydalanılması için her yıl mart ayında başlatılan uygulamanın ertelenmesine herhangi bir gerekçe göstermemiş ancak bunun ramazan ayı dolayısıyla yapıldığı tahmin edilmişti.

Lübnan'daki Hıristiyan Maruni Kilisesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dün değişmesi gereken ancak ertelenen saat uygulaması kararına uymayacaklarını duyurmuştu. Kilisenin açıklamasının ardından Hristiyan STK'lar, okullar ve partilerden de hükümetin saat kararına uyulmayacağı ve yaz saatine geçileceği açıklamaları gelmişti. Bunun ardından Lübnanlı vatandaşlar iki saat dilimi ile karşı karşıya kalmıştı.