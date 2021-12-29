Lübnan'da seçim tarihi belli oldu

Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılmasını öngören kararnameyi onayladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yurt dışındaki seçmenlerin 6-8 Mayıs'ta, seçimde görev yapacak memur, güvenlik güçleri ve yetkililerin de 12 Mayıs'ta oy kullanacağı kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada, seçimlerin mayısta gerçekleştirilmesine ilişkin kararı imzalayarak Avn'a gönderdiğini belirtmişti.

Lübnan'daki seçim tarihi tartışmaları

Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti.

Normal şartlarda Mayıs 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Avn, seçimlerin öne alınması halinde "lojistik yetersizlik ve diasporanın oy kullanmayacağı" gerekçesiyle karara itiraz etmiş ve yeniden görüşülmesi için Meclise göndermişti.

Lübnan Meclisi, 28 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi ise 21 Aralık'ta duruma müdahale etmiş, seçimlerin öne çekilmesi kararını kabul etmeyerek Anayasa'ya göre mayısta yapılmasını onaylamıştı.