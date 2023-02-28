Lübnan'da sığınmacı kampında çıkan yangında anne ve çocuğu öldü

AA muhabirine konuşan görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Arsal bölgesindeki sığınmacı kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla yayılması sonucu 5 çadır tamamen yandı.

Arsal beldesinden gelen itfaiye ekibinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan sığınmacı bir anne ile 3 yaşındaki çocuğu ise hastanede hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.