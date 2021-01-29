Lübnan'da devam eden gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı

Ülkenin kuzey kesimindeki Trablusşam kentinde öğleden sonra toplanmaya başlayan eylemciler, Nur Meydanı yakınındaki Valilik binasına yürüdü.

Valiliğin çevresinde konuşlu güvenlik güçleri çoğu gençlerden oluşan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler de polislere taş atarak karşılık verdi.

Ekonomik kriz ve işsizliği protesto eden göstericiler, barışçıl göstericilere karşı güç kullanılmaması ve yolsuzlukla suçladıkları yöneticilerin istifasını içeren sloganlar eşliğinde bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Trablusşam'ın Nur Meydanı ve yakınındaki caddelerde güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki arbede devam ediyor.

İç Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablusşam hükümet binasının önüne bir el bombasının atılması sonucu bir güvenlik mensubunun yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Kızılhaçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam'da yaşanan olaylarda yaralanan 112 kişiye müdahale edildiğini bildirdi. Açıklamada, yaralılardan 106'sına olay yerinde müdahale edildiği, 6'sının ise hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Başkent Beyrut'un yanı sıra güneydeki Sayda kenti ve doğudaki Baalbek bölgesinde de Trablusşam'daki göstericilerle dayanışma eylemleri düzenlendi.

Ülkenin resmi ajansı NNA, Baalbek bölgesinde yolu trafiğe kapatan 3 eylemcinin araç çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'da, Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılmasına ve ekonomik krize tepki olarak birkaç gündür protestolar düzenleniyor.

AA