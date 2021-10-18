Lübnan'daki saldırıda Hizbullah şüphesi

Lübnan'daki Hristiyan "Lübnan Güçleri Partisi", geçen hafta başkent Beyrut'taki olaylarda Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarını öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu öne sürdü.

Samir Caca liderliğindeki partinin basın sorumlusu Şarli Cıbur, katıldığı bir televizyon programında, 14 Ekim'de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan Beyrut'taki silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şiiler ile Hristiyanların mahallelerini birbirinden ayıran Tayyuna bölgesindeki yüksek binalarda konuşlanan keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu iddia eden Cıbur, "Söz konusu kişi daha sonra siyah camlı bir araçla bölgeden çıkarıldı." dedi.

İsim vermeden Hizbullah imasından bulunan Cıbur, "Bir parti olayı bizim üzerimize yıkarak partimizi sorumlu tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Beyrut'ta yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah’ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.