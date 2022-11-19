Lübnan'daki yabancı bayrak asma yasağı Dünya Kupası nedeniyle bir süre uygulanmayacak
Lübnan'da ülke bayrağından başka bayrağın dalgalanmasına yasal olarak izin verilmezken, dünya kupası günlerinde bu kural göz ardı edilebiliyor.
Ortadoğu 19.11.2022, 00:54
Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin diğer şehirlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan ülkelerin bayrakları dalgalanmaya başladı.
Ülkede Lübnan bayrağından başka bayrağın dalgalanmasına yasal olarak izin verilmezken, dünya kupası günlerinde bu kural göz ardı edilebiliyor.
Başkent Beyrut'ta da yollara ve evlerinin balkonlarına Dünya Kupası'na katılan ülkelerin bayraklarının asıldığı görülüyor.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
Kaynak: AA
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