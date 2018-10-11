Lübnan gazetesinden dikkat çeken tepki

Lübnan’da 1933 yılından beri yayınlanan Nehar gazetesi, bugünkü baskısında, 12 Aralık 2005'te otomobiline yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden kurucusu Cibran Tveyni'nin fotoğrafı ve gazetenin logosu dışında hiçbir şey yer almadı.

Lübnan'ın en eski günlük yerel gazetesi Nehar'ın bugünkü baskısını boş sayfalarla okuyucularına dağıtması, gazetenin ekonomik sıkıntılardan dolayı kısa sürede kapanabileceği değerlendirmelerine neden oldu.

Bunun üzerine Nehar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nayile Tyveni, başkent Beyrut'ta yer alan genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

LÜBNAN İSTİKRARSIZLIĞI KALDIRAMIYOR

Gazeteyi halkın sesini duyurmak için boş bıraktıklarına işaret eden Tyveni, ülkedeki durumun artık sürdürülemeyecek aşamaya geldiğini belirtti.

Ülkede basının sıkıntılarını aşan krizlerin olduğunu ifade eden Tveyni, Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki yeni hükümetin acil bir şekilde kurulması gerektiğini belirtti.

UMUTLAR TÜKENMEDİ

Gazetenin bugünkü boş baskıyla herkesin dikkatini çekmesi ve krizlere karşı bir uyarı olması temennisinde bulunan Tveyni, "Lübnan'da çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Nehar gazetesinin beyaz sayfaları ise ülkenin içinden geçtiği felakete dikkat çeken çeşitli duygularımızı ifade ediyor." dedi.

Bu ülkenin gelecek nesillerinin nelerle karşılaşacaklarını bilemediklerine vurgu yapan Tveyni, beyaz sayfalarla umutların tükenmediğinin altını çizdiklerini ifade etti.

Gazetenin kapanacağına dair iddiaları yalanlayan Tveyni, ülkedeki krizlere rağmen Nehar gazetesinin basımının süreceğini vurguladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 17:00