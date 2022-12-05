Lübnan geçici hükümeti 61 milyon dolarlık ek bütçe kararı aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Necib Mikati başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ek bütçe talebi görüşüldü.

Hükümetin önemli ortaklarından Özgür Yurtseverler Birliği Hareketi’nin boykot ettiği toplantıda özellikle kanser ve diyaliz hastalarının tedavisinde ilaç, tıbbi malzeme desteği ve bebek maması için 35 milyon dolar, emekli ve muvazzaf ordu mensuplarına sosyal destek için de 26 milyon dolarlık bütçe temin edilmesine karar verildi.

Toplamda 61 milyon doları bulan ve ivedi bir şekilde sağlanması gereken bütçenin İletişim Bakanlığına bağlı telekomünikasyon şirketi Ogero’nun gelirlerinden elde edileceği belirtildi.

Başbakan Mikati, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, "Kanser ve diyaliz hastalarının haklarıyla ilgili olan toplantımız, her kelimesi ile istisnai bir toplantıdır. Bu dosya olmasaydı, toplantı için çağrı yapılmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle birçok kanser ve diyaliz hastası ilaç bulmakta zorluk çekiyor. Hastalar, daha önce olduğu gibi devlet desteğiyle ilaçların temin edilmesini istiyor.