Lübnan hükümet için gün sayıyor

Lübnan Dışişleri Bakanı ve Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil, yeni hükümeti kurmaya yönelik çalışmaların çok olumlu ilerlediğini, Başbakan Saad el-Hariri ile yeni kabine konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Basil, Başbakan Hariri ile başkent Beyrut'taki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ulusal birlik hükümetinin kurulması yönündeki çalışmalara değindi.

Lübnan'a yakışır kabinenin oluşturulması için her türlü fedakârlık ile kolaylığı sağladıklarını dile getiren Basil, aylardan beri karşılaştığı birçok engelin ardından yakında kurulacak yeni hükümet için doğru yolda ilerlediklerini belirtti.

Basil, hükümetin kurulması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade ederek, yeni kabine konusunda Hariri ile uzlaştıklarını dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Cumhurbaşkanı Mişel Avn, son günlerde yeni hükümetin kurulması yönünde siyasi güçler tarafından sarf edilen çabalara destek kapsamında yoğun mesai harcıyor.

Avn, dün de gazetecilerin hükümeti kurma sürecine ilişkin sorusuna "hükümetin kurulmak üzere olduğu" şeklinde yanıt vermişti.

Pazar gününe kadar hükümet kurulabilir

AA muhabirinin siyasi kaynaklardan aldığı bilgiye göre ise Başbakan Hariri, yeni kabinesini açıklamak üzere yoğun mesai harcıyor, bir engelin çıkmaması halinde pazar gününe kadar hükümetin kurulabileceği öngörülüyor.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.

Ülke ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, vatan için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etmişti.

Hariri, daha sonra da 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirterek, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde ise bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 01:37