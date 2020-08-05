Lübnan hükümetinden yaraları sarmak için 'yardım paketi'

Lübnan hükümeti, Beyrut'taki patlama sonrası facianın halk üzerindeki etkilerini hafifletmek için evleri zarar gören ailelere barınak sağlamak, yaralıların hastane masrafları için fon tahsis etmek gibi bir dizi çözümün yer aldığı yardım paketini açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Savunma Konseyi'nin, başkent Beyrut'un "felaket bölgesi" ilan edilmesiyle ilgili önerilerini kabul ettiği belirtildi.

Çalışma Bakanlığı'ndan Trablus ve Sayda limanlarında ithalat ve ihracat işlemlerini güvence altına almak için gerekeni yapması istenen açıklamada, Yüksek Yardım Komisyonu'na evleri yaşanamayacak durumda olan ailelere barınak sağlama, bu vatandaşlar için okul ve otelleri açma talimatı verildiği aktarıldı.

Emniyet birimlerinden olay yerine müdahale etmemeleri istendi

Açıklamada, güvenlik birimlerinden dünkü patlamanın yaşandığı yerde delilleri yok edecek şekilde müdahalelerden kaçınmaları istendi.

Yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edileceği kaydedilen açıklamada, patlamada ölenlerin ailelerine de tazminat ödeneceği ancak tazminat miktarının daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Patlamanın yansımalarını izlemek için kriz masası kurulacak

Hükümet ayrıca bu felaketin tüm düzeylerdeki yansımalarını takip etmek için bir kriz masası oluşturulması kararı aldı.

Kriz masasının Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Ekonomi, Sağlık, Çalışma, Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri, Sosyal İşler bakanları ile ordu komutanından oluşacağı aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin tüm ülke ve büyükelçilikleriyle iletişim kurmayı, gerekli yardımları sağlamayı ve bu amaçla özel bir fon oluşturmayı planladığı kaydedildi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.



Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtmişti.

Kaynak: AA