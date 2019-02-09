Lübnan'ın içine yönelen Hizbullah'a eleştiri

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, 22. Avrasya Ekonomik Zirvesi'ne katılmak için geldiği İstanbul'da, AA muhabirine, Lübnan ve bölge siyasetine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da yeni kurulan hükümette Hizbullah etkisine dikkati çeken Sinyora, "Hizbullah, başlangıçta Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtarılması için çalışıyordu ancak 2000 sonrasında ülke içine yönelerek, iç dengeleri altüst etti." dedi.

Sinyora, "Bu da devletin rolünü ve otoritesini etkiledi. Umarız ki Hizbullah gelecek dönemde ve ülkenin karşılaşacağı muhtemel baskılara karşı daha ihtiyatlı ve anlayışlı bir tutum içerisinde olur. Hizbullah'ın Lübnan devletini kontrol etmeye yönelik tutumundan vazgeçmesi ve diğer taraflarla uzlaşı sağlaması gerekiyor." diye konuştu.