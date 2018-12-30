Lübnan'ın Maliye Bakanı uyardı! 'Kriz derinleşecek'

Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, uzun süredir siyasi istikrardan uzak olan Lübnan'da siyasi krizin ülkeyi yeni bir ekonomik felaketle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyardı.

Maliye Bakanı Halil, “Bugünkü ekonomik krizin sonuçları ve sonuçları en yüksek seviyede." ifadelerini kullandı.

Başbakan Saad Hariri, üzerinden neredeyse sekiz ay geçen parlamento seçimlerinden bu yana önce Lübnan’ın rakip partilerini bir araya getirerek mali reformu sağlayabilecek bir ulusal birlik hükümeti kuramadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 00:52