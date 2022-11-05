Lübnan, kolerayla mücadele için aşı kampanyası başlattı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Firas Abyad, ülkenin kuzey bölgelerini ziyaret için tura başladı.

Akkar kentini ziyareti kapsamında ülkede ilk kolera vakalarının tespit edildiği Halba Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, sağlık ekipleriyle toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklamasında kolerayla mücadele için ülke genelinde aşılama kampanyası başlatıldığını duyuran Abyad, bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle kolerayla mücadele için bir plan hazırladıklarını aktardı.

Salgının yayılmasına karşı devlet hastanelerindeki durumların ve kapasitelerin incelendiğini ifade eden Abyad, hastanelerde kolera için ayrılan yeni bölümlerin vakaların artmasına karşı tam hazır olduğunu bildirdi.

Bölge turunda en önemli konunun aşı kampanyası olduğunu belirten Abyad, "Herkesin bildiği gibi ilk olarak Fransa'dan 13 bin 400 doz aşı geldi. Aşılamaya sağlık çalışanlarından başlayacağız. Bugün Halba Devlet Hastanesi'nde aşı kampanyası başladı. Akar'daki diğer hastaneler ve sağlık kurumlarına da yayılacak." dedi.

Aşı kampanyasının öncelikle kuzey bölgeleri ve iç bölgelerde uygulanacağını kaydeden Abyad, cezaevlerinin de kampanyaya dahil edildiğini, ülke genelinde ilk etapta cezaevlerindeki 4 bin mahkum ve yetkilinin aşılacağını ekledi.

Aşılama için zemin hazırlanmasının ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Abyad, "Çok kısa sürede büyük oranda aşılanmanın sağlanması, salgının daha çok yayılmasıyla mücadele edilmesi, vakaların artmasının ve salgının Lübnan ile çevresinde yerleşme aşamasına gelmesinin önüne geçilmesi için aşılanmanın kabul görmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Başkent Beyrut'ta dün Başbakan Necib Mikati başkanlığında, bakanlar, yabancı ülke büyükelçileri ve uluslararası kurumların temsilcileriyle bir toplantı gerçekleşmiş, Lübnan yönetimi ülkede artan kolera salgınıyla mücadele için uluslararası destek talep etmişti.

Lübnan'da ilk olarak 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey bölgelerinde yayılan kolera vakalarında şu ana kadar 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti.

DSÖ, 1 Kasım'da yaptığı açıklama, yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını aktarmıştı.