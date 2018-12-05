Lübnan: Kuşatılmış Netanyahu iç politika için bizimle oynuyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in sınırda "Hizbullah'a ait tüneller olduğu" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısında, İsrail'in sınır bölgesinde "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair öne sürdüğü iddiaların hiçbir delile dayanmadığını belirtti.

Berri, "Ülkesinde kuşatılmış durumda olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, içerideki durumu kontrol altına almak için bu tür girişimlerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan, İsrail ihlallerini BMGK'ye şikayet etmeye hazırlanıyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) iletmek üzere bir şikayet dosyasının hazırlanması talimatı verdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'ın hava, kara ve deniz sahalarına yönelik 150'den fazla ihlalin olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 19:19