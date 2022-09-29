Lübnan Maliye Bakanı: Merkez Bankası 1 dolar için 15 bin lira resmi döviz kuru kullanacak



Halil, Merkez Bankası’nın bu kararı Ekim ayı sonundan itibaren uygulayacağını da bildirdi.



Lübnan’da 1997’den 1 dolar için bin 507 lira resmi döviz kuru uygulanıyor. Karaborsada ise bir dolar 38 bin lirayı aştı.



Çok sayıda döviz kurunun birleştirilmesi, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Lübnan’a çok ihtiyaç duyulan bir yardım paketini güvence altına alması için koyduğu birkaç koşuldan biri.

Şarku’l Avsat