Lübnan Maruni Patriği'nden siyasilere tepki

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, siyasi yetkililerin yeni hükümeti kurma sürecini uzatmaya devam ettiğini söyledi.

Rai, Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, 6 Mayıs'taki genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuç vermeyen hükümeti kurma sürecine işaret ederek, "Yeni hükümeti kurmaya yetkili kimseler, 7 aydan beri süreyi uzatmaya devam ediyor." dedi.

Yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle ülkenin ciddi zarara uğradığını görmezden gelen siyasi partilerin yeni engeller çıkarma konusunda uzman davrandıklarını savunan Rai, yetkili makamların olumsuz rolleri sonucu ekonomik ve sosyal krizlerin oluştuğunu ifade etti.

Maruni Patriği Rai, Lübnan'da bakanlık ve kamu kurumlarındaki yaygın yolsuzlukların tehlikeli bir boyuta ulaştığına dikkati çekti.

Lübnanlı siyasi kaynaklar, geçen hafta yeni hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindiğini ve Başbakan Saad el-Hariri'nin hafta sonuna kadar kabinesini açıklamasının öngörüldüğünü aktarmıştı.

Lübnan Başbakanı Hariri de cuma günü yeni kabinesini açıklayacağından umutlu olduğunu belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümetin önüne engel olarak çıkan bağımsız Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerin bakanlık talebine karşı kendi payına düşen 4 bakanlıktan birinden feragat etmişti. Cumhurbaşkanlığı makamına tanınan 4 bakanlıktan birine, söz konusu Sünni vekillerin önereceği bir isim tayin edilecekti.

Ancak hafta sonu yaşanan yeni anlaşmazlık üzerine bağımsız Sünni vekiller, söz konusu mutabakattan geri adım attığını açıkladı. Sünni vekiller, kendilerini temsilen kabinede yer alması için Cumhurbaşkanı Avn tarafından önerilen Cevad Adra ismini geri çektiklerini duyurdular.

Bu nedenle siyasi kulislerde, yeni hükümeti kurma sürecinin yılbaşından önce sonuç vermeyeceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Kaynak: AA