Lübnan ordusu: İsrail, hava ve deniz sınırlarımızı ihlal etti

Lübnan ordusu tarafından sınır ihlallerine ilişkin iki yazılı açıklama yapıldı.

İlk açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının ülkenin güneyindeki Ramiya ile Marvahin beldeleri arasında 20 dakikalık uçuş yapıp ardından "işgal altındaki topraklara" geri döndüğü bilgisi verildi.

İkinci açıklamada ise ülkenin güneyindeki Ra's Nakura bölgesindeki Lübnan karasularının bir savaş botu tarafından ihlale uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, her iki ihlalin de Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği vurgulandı.