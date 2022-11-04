Lübnan ordusundan tarafsızlık açıklaması

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki El-Yerze bölgesinde alay komutanlarıyla bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, General Avn, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim'de dolması ve yerine başkasının seçilememesiyle yürütme makamında oluşan boşlukla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ordunun, oluşan boşluk ortamında siyasi gruplar arasındaki çekişmelerle ilgilenmediğini ve hiçbir grubun tarafını tutmadığını, bilakis öncelikli olarak sivil barışın ve istikrarın korunmasını önemsediğini vurgulayan Avn, "Mevcut durumun suistimal edilmesine ve vatanımızın şüpheli hareketlilikler ile güvenlikle alakalı olaylara açık hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Güvenlik kontrol altında ve Lübnan'ın korunması da bizim sorumluluğumuzda. Geçmişte ülkenin güvenliğine zarar verilmesine izin vermediğimiz gibi bugün de vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

General Avn, İsrail'le varılan deniz sınırı anlaşmasının da Lübnan'ın hem güvenlik hem de ekonomisine olumlu yansıyacağını ve doğal kaynaklarının önemli bir kısmında yatırım yapma olanağı sunacağını kaydetti.

Avn'ın görev süresi 31 Ekim itibariyle sona erdi. Meclis, 4 defa oturum düzenlemesine rağmen, yerine kimseyi seçemedi.

Avn'la beraber Lübnan'ın Fransızlardan bağımsızlığını kazandığı 1943'ten bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğu 4. defa boş kalmış oldu.