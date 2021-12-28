Lübnan-Suriye sınırında patlama

Lübnan medyasına göre, patlama ülkenin Suriye sınırına yakın Baalbek vilayetine bağlı Nebi Şita nahiyesinde gerçekleşti.

Patlamanın nedenine dair bilgi verilmezken, bazı medya organlarında patlamanın bölgedeki bir silah deposundaki mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Lübnan’da son olarak 10 Aralık’ta, ülkenin güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’deki bir cephanelikte patlama meydana gelmişti.

Patlamaların arkasında İsrail’in hava saldırısının yer aldığı ve hedefinde de Hizbullah’a ait silah depolarının olduğu iddia ediliyor.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 20 Aralık’ta Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Lübnan hava sahasını ihlal etmesinden söz etmiş, bu duruma engel olunması talebinde bulunmuştu.