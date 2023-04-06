Lübnan topraklarından İsrail'e 34 roket

İsrail ordusu, Lübnan’dan düzenlenen saldırıda, 34 roket atıldığını ve bunlardan 25’inin havada imha edildiğini, en az 5’inin ise topraklarına düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine fırlatılan roketlerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada ilk belirlemelere göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığı, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğü kaydedildi.

Diğer 4 roketin konumunun araştırıldığı ve saldırıların düzenlediği Batı Celile bölgesinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanda paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, The Jerusalem Post gazetesi, Gazze Şeridi'nden de İsrail'e iki roket fırlatıldığını yazdı.

Roketlerin İsrail topraklarına düşüp düşmediği konusunda bilgi paylaşılmazken, Gazze sınırı yakınındaki İsrail yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu kaydedildi.

İsrail'den, atılan roketlerin ardından “Kimse bizi sınamasın” açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Lübnan’dan İsrail’e atılan roketlerin ardından, “Kimse bizi sınamasın” uyarısı yaptı.

Cohen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik düzenlenen roket saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.

“İsrail’in güneyden (Gazze Şeridi) ve kuzeyden (Lübnan) gelen roketlerle karşı karşıya” olduğunu belirten Cohen, “Bu bir tesadüf değil. Kimse bizi sınamasın, ülkemizi ve halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, uluslararası toplumu, İsrail'e yönelik saldırıların sorumluları hakkında net bir açıklama yapmaya davet ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.