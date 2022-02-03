"Lübnan yargısı siyasi suikastları aydınlatmada başarısız kaldı"

HRW, Lübnan Hizbullahı'na ağır eleştirilerde bulunan yazar ve aktivist Lokman Slim suikastının birinci yılında, ülkede son 2 yılda yaşanan ve aydınlatılamayan 4 suikasta ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, savcılık yönlendirmesiyle güvenlik güçlerinin yaptığı ön soruşturma bulgularına göre "tetiği çekenlerin siyasi bağlantılı veya güçlü silahlı grupların sorumluları" olduğu iddia edildi.

Lübnan'daki adli kurumların, sürecin takibi ve faillerin ortaya çıkarılması için zanlıların ifadeye çağrılmasında başarısız olduğu ve ülkede yasaların yerine getirilmesi, adalet ve hesap verebilirliğinin riske atıldığı ifade edildi.

Lübnan'da siyasi açıdan hassas 4 suikastın aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada güvenlik güçleri ve adli mercilerin hukukun üstünlüğünü güvence altına almada başarısız kaldığı kaydedildi.

Raporda ifadelerine yer verilen HRW Lübnan Araştırmacısı Aya Maczub, şunları kaydetti:

"Çözülmemiş ve güçlü yürütülemeyen suikast dosyaları, Lübnan yargısının hesap vermeyen elit ve silahlı gruplar karşısındaki tehlike verici zayıflığını göstermektedir. Güvenlik güçleri ve yargı çalışanları, suikastların aydınlatılması ve teknik kapasitelerinin artırılması için donör ülkelerin desteğiyle eğitiliyor. Ancak böylesi hassas dosyalarda şüphelilerin tespit edilmesinde başarısız oldular."

Lübnan'daki Byblos Bank'ın yolsuzlukla mücadele departmanı sorumlusu Antonie Dagher, 4 Haziran 2020'de bıçaklanarak öldürülmüştü.

Dagher'den sonra 2 Aralık 2020'de de emekli gümrük albayı Münir Bu Rıceyli evinde ölü bulunmuştu. Rıceyli'nin kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Lübnan ordusunda amatör fotoğrafçı ve telekomünikasyon çalışanı olan Joe Beccani ise 21 Aralık 2020'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Son olarak Hizbullah'a ağır eleştiriler yönelten gazeteci, yazar ve aktivist Lokman Slim de 3 Şubat 2021'de öldürülmüştü.