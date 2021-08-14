Lübnan'da enerji krizi: Bir AVM kapılarını kapattı

Lübnan'da 20 saati bulan elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştırmakta kullanılan yakıtın temin edilememesi, ülkede faaliyet gösteren ticari işletmeleri de etkiledi.

Başkent Beyrut'un kuzeyindeki City Mall yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, "elektrik arzı minimum düzeye gelinceye kadar AVM'nin kapalı kalacağını" belirtti.

Kararın, Lübnan'da elektrik kesintileri alanında yaşanan istisnai koşullar nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada, elektrik sıkıntısının, AVM'nin jeneratörüne mazot tedarik edilememesi nedeniyle daha da büyüdüğü aktarıldı.

Lübnan'da geçen günlerde, fırın ve özel hastane sendikaları, yakıt sıkıntısı nedeniyle yakın bir zamanda hizmet dışı kalabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken, ülke genelinde haftalardır günlük elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşa elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri de Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için mazotu karaborsadan fahiş fiyatlardan aldıklarını belirterek, faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası da 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.