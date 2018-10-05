Lübnan’da hükümet eli kulağında

Mayıs ayında yapılan seçimlerden bu yana hükümetin kurulamadığı Lübnan’da halkı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri medyaya Perşembe günü verdiği röportajda yeni hükümetin en geç 10 gün içinde kurulacağını, bozulan ekonominin artık daha fazla dayanamayacağını söyledi.

Konuyu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile konuştuklarını, 10 gün içinde yeni hükümetin kurulması için karar aldıklarını belirtti.

Lübnan’daki siyasi belirsizlik beş aydır sürüyor. Hariri daha öncede hükümetin kurulmasına ilişkin iyimser bir tablo çizmişti. Ancak farklı dini ve mezhepsel gruplar arasındaki çekişmenin ülkedeki siyasi ve ekonomik kaosu derinleştirdiği ifade ediliyor.

Lübnan’da hükümet kurulamamasının önündeki en büyük engelin toplumun farklı renklerini temsil eden siyasi aktörlerin, verilen bakanlıklara itirazı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

