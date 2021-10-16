Lübnan’daki sokak çatışmalarını bir başka açıdan okumak

Lübnan yıllardır siyasi ve ekonomik krizlerle çalkalanan bir ülke. Etnik, mezhebi ve siyasi bölünmüşlük ülkeyi çatışmaların merkezi kılmış durumda. Birkaç yıldır hükümetin dahi kurulamadığı Lübnan’da dünya gündemine oturan Beyrut Limanı patlamaları davası sebebiyle şimdi ise sokak çatışmaları yaşanıyor.

Beyrut’un göbeğinde çeşitli mezhebi ve ideolojik örgütlerin birbiriyle giriştikleri silahlı çatışmalar başka ülkeler tarafından da desteklenen bir muhtevaya sahip. Arap coğrafyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan gazeteci Zeynep Karataş son yaşanan çatışmalar hakkında önemli bilgiler aktarıyor.

Emel isimli Şii örgüt ile Hizbullah arasındaki farklara dikkat çeken Karataş bu bağlamda sokak çatışmalarının tetikleyici gücünün ortaya çıkacağını söylüyor. Emel ile Hizbullah arasında geçmişe dayanan ilişkiler var. Hizbullah’ın birçok önemli ismi geçmişte Emel ile organik bağa sahipti. Ancak ilerleyen yıllarda Hizbullah’ın İran’a yakınlaşmasıyla Emel ise Suriye’deki Nusayri Baas rejimiyle ilişkilerini geliştirdi.

İkisi de Şii mezhepçiliğinden güç alan örgütlerden birisi muhafazakarlıktan beslenirken diğeri ise seküler saiklerle hareket ediyor. Karataş’ın aktardıklarına göre Beyrut’taki son çatışmaların merkezinde ise Esed rejimiyle yakından ilişkili olan Emel yer alıyor. Sözün kısası kendi halkını katleden Esed rejimi şimdi de zaten bir türlü yerden kalkamayan Lübnan’ı ateşe sürüklüyor!

Kaynak: Haksöz Haber