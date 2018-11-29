Lübnan’dan mülteci kamplarına operasyon

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince aranan isimlerin yakalanması için Suriye sınırındaki Arsal'ın dağlık bölgesinde bulunan mülteci kamplarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 400 civarında gözaltı gerçekleştirildi.

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişinin yakalandığı belirtilirken, bu kişilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 56 kişi ile Lübnan'da oturma izinleri sona eren 300 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan yaklaşık 400 Suriyelinin haklarında yasal işlem başlatılmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri kaydedildi.

Lübnan ordusu, Suriye sınırı boyunca mültecilerin kaldığı 20'den fazla kamplara zaman zaman gözaltı operasyonları gerçekleştiriyor. Operasyonların yapıldığı Arsal'ın dağlık bölgesine ise uzun yıllardır gazetecilerin girmesi yasak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA