Lübnanlı Şiilerden sınır belirleme heyetine tepki

Lübnan'daki Şii Emel Hareketi ve Hizbullah, İsrail'le sınırı belirleme müzakerelerinde yer alacak heyette sivil isimlerin yer almasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Lübnanlı Şii ikiliden yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkenin güneydeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhında İsrail'le gerçekleştirilecek sınır anlaşmazlığı dolaylı müzakerelerinde Lübnan'ı temsil edecek heyetin tümüyle askeri yetkililerden oluşması beklendiği belirtildi.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, "çerçeve anlaşmasını" duyurduğu sırada iki ülke arasında yapılacak müzakerelerde 1996'daki anlaşma ile BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının temel alınacağının altını çizdiğine işaret edilen açıklamada, dolayısıyla bu doğrultuda sadece askeri yetkililerden oluşması beklenen Lübnanlı 4 kişilik heyette sivil isimlerin yer almasının kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Siyasi ve ekonomistlerin heyette yer almasının, İsrail'in istediği "normalleşme çeşitlerinden biri" olarak öne çıktığı savunulan açıklamada, Emel Hareketi ve Hizbullah'ın, Lübnan'ın bu karardan vazgeçmesi ve "çerçeve anlaşması"yla uyumlu bir heyetin oluşturulması talebinde bulunduğu aktarıldı.

İsrail ve Hizbullah, ABD'nin diplomatik çabaları sonucu Nisan 1996'da askeri çekişmeye son veren bir anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, önceki gün kara ve deniz sınırını belirleme müzakerelerinde ülkeyi temsil edecek 4 kişiden oluşan heyeti açıklamıştı.

Pilot Tuğgeneral Bessam Yasin'in başkanlık edeceği teknik heyetin, Deniz Albay Mazin Basbus, Lübnan Petrol Kurumu Üyesi Visam Şubat ve uzman Necib Mesihi'den oluştuğu kaydedilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise BM himayesinde İsrail'le yürütülecek müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağı duyurulmuştu.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA