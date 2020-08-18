Lübnanlı spiker canlı yayında şov yaptı..

Ülkenin en büyük ulusal kanallarından Lebanon24'ün sunucusu Vesim Orabi, hükümete tepki gösterdiği yayınında "şerefli bir yaşam sağlanana kadar" ülkeyi terk edeceğini açıkladı



Ülkedeki siyasi duruma tepki gösteren Orabi, ülkenin "hayal mezarlığına" döndüğünü söyleyerek, "şerefli bir yaşam sağlanana kadar" ülkeye dönmeyeceğini açıkladı.

Lübnan devlet televizyonunda 11 yıl boyunca haber spikeri olaran çalışan Orabi, izleyicilerine etkili bir konuşma yaparak, bu süre boyunca yayınladığı "kötü" haberlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Orabi, istifa ettiği canlı yayın videosunu kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Orabi ülkesinde işler kötüye gidince terkeden insanlar kategorisine girdi.