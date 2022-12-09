Mahmud Abbas, işgale göz yuman uluslararası sisteme tepkili

Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Arap ülkelerinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu.

Filistin lideri, "Bugün İsrail’de, uluslararası hukuka, imzalanan anlaşmalara ve şiddet ve terörden vazgeçmeye dayalı iki devletli (Filistin ve İsrail) bir çözüme inanan bir ortak bulamıyoruz." dedi.

İsrail’in, “başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletindeki işgalini sürdürdüğünü, tam teşekküllü bir Apartheid sistemi oluşturduğunu, yerleşimci sömürgeciliğe, öldürme, tehcir, ev yıkımları ve Kudüs’ün kimliğini değiştirmeye devam ettiğini” vurgulayan Abbas, “buna izin veren uluslararası sistemin, ciddiyet konusunda soru işaretleri barındırdığını” ifade etti.

Abbas, “Uluslararası sistem, Filistin davasına ilişkin Birleşmiş Milletler’in aldığı kararların hiçbirini uygulamada başarılı olamadı.” diye ekledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitmişti.