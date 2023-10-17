Mahmut Abbas, Biden ile görüşmeyi iptal etti

Ürdün'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Ramallah'a dönme kararı aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şeyh açıklamasında, Ürdün, Mısır, Filistin ve ABD'nin katılacağı dörtlü zirve kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Devlet Başkanı Abbas'ın ülkesine dönme kararı aldığını ve Filistinli yöneticileri acil toplantıya çağırdığını kaydetti.

Filistin yönetiminde yarın yapılacak dörtlü zirveyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.