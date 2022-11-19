Manama Diyalog Forumu'nda İran ve Ukrayna konuları ön planda

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, forum kapsamında düzenlenen "Bölge Dışındaki Çekişmelerin Orta Doğu'ya Etkileri" başlıklı oturumda, Ukrayna, Yemen ya da nerede olursa olsun tüm çatışmaların derhal çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise Orta Doğu'da istikrarın kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek bölgedeki sorunlarda İran'ın rolüne işaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner da Avrupa Birliği'nin Rusya'yı barışa zorlamak için olabildiğince baskı yaptığını, aynı baskıyı Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (İHA) sağlamakla suçlanan İran'a da uyguladıklarını ifade etti.

"Savunma Yöntemlerinin Modernizasyonu ve Yeni Teknolojiler" oturumunda konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla, saldırı İHA'larının günümüzde güvenliğe karşı en tehlikeli unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Kurilla, "Orta Doğu'daki düşmanlarımız artık yeni teknolojiler kullanıyor. Bu da oradaki ortaklarımızın çatışmada inovasyon devrimi üzerinden bizimle iş birliğinde olmasını gerektiriyor." diye konuştu.

Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vincent Cousin ise, "Ukrayna savaşı ve şu anki tehditler, teknoloji imkanlarından istifade etmemizi, savunma yöntemlerinin modernizasyonunu, çalışma yöntemleri ve aklımızı yenilememizi gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Genelkurmay Başkanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışmanı Joey Martin Sampson da savunma ve teknolojik iş birliğinin önemine işaret etti.

Sampson, "Ukrayna'da olanlar bölgede barış ve güvenliği baltalamayı hedefleyen İran'ın Rusya'ya desteğine bakışımızı yöneltmemizin önünü açıyor." dedi.

Cuma günü çalışmalarına başlayan 18. Manama Diyalog Forumu yarın sona erecek.