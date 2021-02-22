Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesinde yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı

BakanlıkTwitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı."

AA

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