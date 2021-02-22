Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı

BakanlıkTwitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı."

Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/wPLsI3jtUp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2021

AA